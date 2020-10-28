التحالف العربي: تدمير عدد من الطائرات المفخخة أطلقتها "أنصار الله" اتجاه السعودية

أعلن "التحالف العربي" في السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير عدد من الطائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان، نقلته وسائل إعلام سعودية، إنه "سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة"، مشيرا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.

وأكد البيان، أن "التحالف لدعم الشرعية في اليمن نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط وتدمير عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت يوم الأحد الماضي، استهداف مطار أبها الدولي بمدينة أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، وذلك عبر قصف بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3". كما أكدت جماعة أنصار الله، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة "بإصابات دقيقة".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، قوات التحالف العربي لمساندة قوات الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.