عون يشكر موسكو على دعمها للبنان

شكر الرئيس اللبناني ميشال عون مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الأربعاء، على دعم موسكو الدائم للبنان.

واستقبل عون مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وتمّت مناقشة المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيعقد في سوريا حول هذا الموضوع، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر.

الرئيس عون استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وتمّت مناقشة المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع pic.twitter.com/9b8RNxA0FQ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2020

​وقال عون: "انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية".

الرئيس عون مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الروسي على رأس وفد: انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن ان يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الانسانية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2020

​وأضاف: "يجب تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة".

الرئيس عون شكر موسكو على دعمها للبنان ولاسيما بعد انفجار المرفأ: يجب تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2020

​وختم عون: "نتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصص لعودة النازحين الذي سينعقد في دمشق في 11و12 تشرين الثاني المقبل".