صحيفة سعودية تكشف موعد إلغاء "نظام الكفيل" في المملكة

وبحسب صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، قالت مصادر خاصة: "إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة".

وقالت الصحيفة إنه كان من المفترض الإعلان، اليوم الأربعاء، عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة إعلام دولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار ينهي 7 عقود من تطبيق نظام الكفيل بالمملكة".

ولفتت إلى أنه من المتوقع بحسب المصادر أن "يبدأ التطبيق الفعلي للنظام الجديد خلال النصف الأول من عام 2021".

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع "أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد".

وقالت إن المبادرة تأتي ضمن مبادرات أخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه.