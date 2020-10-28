الكويت... الجنايات تؤيد قرار النيابة بشأن تجميد حسابات بنكية لمشاهير متهمين بغسل الأموال

أيدت محكمة الجنايات الكويتية قرار النيابة العامة بشأن تجميد الحسابات البنكية لمجموعة من المشاهير، متهمين بغسل الأموال.

نقلت ذلك "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت التظلمات التي تقدم بها 4 متهمين يطالبون بفتح حساباتهم للصرف على أنفسهم ومستلزماتهم المعيشية.

وتابعت: "تأييد محكمة الجنايات لقرار النيابة يؤكد أن اتهام المشاهير بغسل الأموال يستوجب استصدار الأحكام النهائية".

وأضافت: "في حال ثبتت التهمة فسوف يتم مصادرة هذه الأموال، أما في حال البراءة فسوف يتم استردادها".

وتباشر النيابة العامة الكويتية، منذ أشهر، التحقيق مع مشاهير، متهمين بتضخم أرصدتهم ضمن ما يعرف إعلاميا بقضية "مشاهير غسيل الأموال".

وتدور شبهات غسل أموال المشاهير في فلك تجارة الخمور والمخدرات.