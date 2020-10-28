رئيس البرلمان اللبناني: الحكومة قد تبصر النور في غضون أيام

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية الجديدة "قد ترى النور خلال أربعة أو خمسة أيام إذا استمرت الأجواء الإيجابية".

ونقل مكتب بري عنه القول في بيان إن "الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".

وكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية في البلاد. وفقا لـ "رويترز".