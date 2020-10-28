تسجيل
15:12 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مطار حمد في الدوحة، قطر

    بعد بيان قطر... "تفاصيل صادمة" لما حدث للنساء ‏في مطار حمد

    © AFP 2020 / Karim Jaafar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104098/42/1040984227_0:35:3517:2013_1200x675_80_0_0_25045b38e37b71f4568cf0d5496b8861.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010281047001447-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF/

    كشفت وسائل إعلام عالمية تفاصيل وصفتها بـ"المروعة" لما تعرضت له النساء الأستراليات، في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

    نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا مطولا تضمن تفاصيل عملية التفتيش، التي وصفت بـ"المهينة"، التي تعرضت لها النساء الأستراليات في قطر.

    الخطوط الجوية القطرية
    © REUTERS / Murad Sezer
    أستراليا تعتزم فرض إجراءات عقابية ضد "القطرية للطيران" بعد حادثة مطار الدوحة

    وكانت الحكومة القطرية قد أبدت أسفها عن ملابسات واقعة التفتيش لمسافرات في مطار حمد الدولي، من بينهن مسافرات أستراليات.

    بيان قطري

    واعتذرت الحكومة القطرية عما حدث مؤكدة أنه أمر غير مقصود وكان في إطار كشف ملابسات جريمة وقعت في المطار.

    وصرحت الحكومة القطرية في بيانها أنه "عُثر في الثاني من أكتوبر الجاري على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي. وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة".

    ​وأضافت: "تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مطار حمد الدولي والتي يتم فيها الإلقاء بطفلة حديثة الولادة وفي هذه الحالة الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها. استدعت هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون إذ هددت حياة طفلة بريئة، الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة".

    وتابع البيان: "وإذ تؤكد دولة قطر على أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".

    ​وقالت الحكومة: "وفي هذا الإطار، فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا. وستبقى دولة قطر حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها".

    أرقام متضاربة

    وكشفت شبكة "سي إن إن" تفاصيل جلسة الاستماع في البرلمان الأسترالي لوزيرة الخارجية، ماريس باين، والتي قالت فيها إن 13 مواطنة أسترالية كانوا من بين الذين تم إخراجهن من الرحلات الجوية وإجبارهن على عمليات تفتيش "غير ملائمة بشكل صارخ" أثناء عبورهن في قطر يوم 2 أكتوبر.

    لكن الشبكة الأمريكية، رصدت ما وصفته بـ"الأرقام المتضاربة" بشأن عدد من تم تنفيذ تلك الإجراءات بهن.

    حيث قالت الخارجية الأسترالية لـ"سي إن إن" إن 13 أسترالية كانوا من بين 18 امرأة تم تفتيشهن في رحلة واحدة.

    كما أشارت إلى أن هناك نساء في 9 رحلات أخرى تعرضوا لتلك التفتيشات الجائرة.

    ولكن برنامج "ناين نيوز" في الشبكة الأمريكية، قال إن الرحلة التي شهدت التعامل الجائر، كانت هي رحلة الخطوط الجوية القطرية 908، المتجهة إلى سيدني، وكانت قد هبطت ترانزين في الدوحة في ذلك اليوم.

    كما أشارت وزير الخارجية الأسترالية إن بلادها لم تكن الوحيدة المتضررة نسائها من تلك العمليات.

    مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر
    © AFP 2020 / Karim Jaafar
    قطر... أول رد رسمي على واقعة "فحص المسافرات" في مطار حمد الدولي

    ولكن رفضت المسؤولة الكشف عن الدول الأخرى، التي تعرضت نسائهن لتلك العمليات.

    تفاصيل مروعة

    وصفت عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال الأسترالي، بيني وونغ، تلك العمليات بأنها "إجراء جائر".

    ورفضت وونغ الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة لعمليات التفتيش، التي وصفتها بالمخزية والمخجلة.

    وقالت وونغ:

    "كل ما يمكن قوله إن النساء أجبرن على الدخول إلى سيارة إسعاف في مدرج المطار، وخضعن للتفتيش وإجراءات أخرى مخزية".

    وقالت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي: "ليس مجرد اعتذار -والذي أتوقع أنه سيكون شيئا مفيدا للنساء المعنيات- ولكن إجراءات يجب أن تتخذ لضمان أن يعرف الناس من هو المسؤول وأن الأستراليين في أمان".

    ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان يوم الأربعاء إن الحادث "مروّع" و"غير مقبول".

    قال موريسون: "بصفتي أبًا لبنات، لم أستطع إلا أن أرتعد من فكرة أن أي امرأة، أسترالية أو غير ذلك، ستتعرض لذلك".

    وتابع موريسون بقوله "من المهم أينما يسافر المسافرون، أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون التعرض لتلك الأنواع من الحوادث".

    وقالت باين إن الحكومة الأسترالية طلبت من قطر تقريرا كاملا عن الحادث.

    أجواء متوترة

    ونقلت شبكة "سي إن إن" رواية ما حدث على لسان، وولفغانغ بابيك، أحد الركاب على متن الرحلة 908 القطرية المتجهة إلى سيدني.

    وقال بابيك "كانت أجواء شديدة التوتر، على متن الطائرة، فجأة أجبرت جميع النساء على العودة من مدرج المطار".

    وتابع بقوله "شاهدت إحدى السيدات بجواري تبكي، مما يحدث معها".

    وأكمل قائلا

    "صدم الآخرون، ولم يكن أحد يصدق ما يحدث، لقد كانت قضية خاصة وحساسة، لا يمكن أن تكون عمليات التفتيش بتلك الطريقة، هناك أمور لا ينبغي أن يتم مشاركتها مع الناس بتلك الطريقة".

    واستدرك السيدة الأسترالية: "غارت أنا وجميع النساء الطائرة بحسن نية، بناء على تعليمات الطاقم".

    وأوضح الراكب أن الفحص الطبي شمل تفتيشهن من جانب طبيبة بشكل أساسي بدون الملابس، وفحص منطقة الرحم، والمعدة وأسفل البطن، لكل واحدة من الركاب لمعرفة ما إذا كانت قد أنجبت مؤخرا، عقب نزع جميع ملابسهن حتى ملابسهن الداخلية.

    الخطوط الجوية القطرية
    © AP Photo / Michael Probst
    قطر تقول إنها تأسف بعد فحص نساء أستراليات بشكل متجاوز بمطار حمد الدولي

    وقالت الحكومة الأسترالية إنها أحالت الأمر إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، التي أخبرت أنها على اتصال بوزارة الخارجية.

    واليوم الأربعاء أعلنت النقابة الممثلة للعاملين في مطار سيدني، نيتها رفض خدمة طائرات "الخطوط الجوية القطرية"، أو تنظيفها، أو تزويدها بالوقود، وتم تحويل الملف بشكل كامل إلى الشرطة "الاتحادية الأسترالية".

    ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيان صدر عن اتحاد عمال النقل في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، أن الأعضاء "غاضبون من الهجوم الوحشي على حقوق الإنسان" الخاصة بالنساء.

    ويأتي هذا التصعيد بعد إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر إلى سيدني في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

    ووفق وسائل إعلام أسترالية، فإن الأطقم بمطار حمد الدولي في الدوحة اكتشفت طفلا حديث الولادة داخل مرحاض بالمطار.

    انظر أيضا:

    أول فيديو يوثق لحظة تصادم طائرتين قطريتين في مطار حمد الدولي
    أستراليا تعتزم فرض إجراءات عقابية ضد "القطرية للطيران" بعد حادثة مطار الدوحة
    قطر تقول إنها تأسف بعد فحص نساء أستراليات بشكل متجاوز بمطار حمد الدولي
    قطر... أول رد رسمي على واقعة "فحص المسافرات" في مطار حمد الدولي
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الأسترالية, الحكومة الأسترالية, أستراليا, مطار حمد الدولي, مطار حمد, الحكومة القطرية, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان زقاق شجر الباوباب، للمصور الروسي دميتري أرخيبوف، الذي دخل ضمن قائمة توب 50 صورة من بيئة البناء المفتوحة في مسابقة جائزة إبسون بانو للتصوير البنورامي الدولية
    بانوراما تحبس الأنفاس... جوائز إبسون بانو الدولية للتصوير البانورامي لعام 2020
    الغيرة من القوة العسكرية الأمريكية
    الجميع يغار من القوة العسكرية الأمريكية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوربية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوروبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك