إعلام: تطورات جديدة قد تساهم في حل لغز اختفاء الطفل المغربي "الحسين"

ذكر موقع "أخبارنا المغربية" أن هناك تطورات جديدة قد تساهم في حل لغز اختفاء الطفل المغربي "الحسين"، الذي تواصل الأجهزة الأمنية البحث عنه منذ نحو أسبوعين.

وقال الموقع، اليوم الأربعاء، إن: "آخر المعطيات المتوفرة تشير إلى أن رجال الدرك الملكي ألقوا القبض على شخص يشتبه في كونه على علاقة بواقعة الاختفاء، ويتعلق الأمر بفقيه معروف بتردده المتواصل على الدوار الذي ينحدر منه الطفل المختفي."

وأوضح الموقع أنه لم تتسرب بعد أي معلومات إضافية حول ما إن كان التحقيق مع المتهم قد كشف بعض الغموض الذي يلف القضية أم أن المحققين وجدوا أنه لا علاقة تربطه بالجريمة.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد نجحت في وقت سابق في اعتقال شاب قام بالاتصال بأسرة الطفل وطلب مبلغ مالي كفدية مقابل إعادة الطفل "الحسين".

وبحسب الموقع فقد أظهرت التحقيقات المكثفة التي خضع لها الشاب أنه لا صلة له بالقضية، وأنه حاول فقط استغلال الوضع للنصب على العائلة المكلومة وتحصيل مبلغ مالي.

وكان الطفل "الحسين" قد اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة ومحيرة منذ 17 أكتوبر الجاري، حينما كان يلعب أمام منزل عائلته التي تقطن في إقليم اشتوكة آيت باها في المغرب.

وتسبب اختفاء الطفل ابن الرابعة في استنفار أمني كبير في المغرب بعد تكرار حوادث اختطاف الأطفال في البلاد.

وتشهد المملكة المغربية تزايدا كبيرا في حالات اختطاف الأطفال.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن "ظاهرة خرافية" تسببت في تزايد حالات اختطاف الأطفال الذين يملكون بعض "السمات الجسدية".

ويقوم بعض المشعوذين باختطاف هؤلاء الأطفال الذين يطلق عليهم اسم "الزهري"، ليتم استغلالهم في عملية استخراج الكنوز.