الأسد يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي

شارك الرئيس السوري بشار الأسد في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الذي أقامته وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء في جامع سعد بن معاذ بالعاصمة دمشق.

ووفقا لموقع رئاسة الجمهورية العربية السورية أدى الأسد صلاة المغرب مؤتماً بمفتي دمشق عبد الفتاح البزم.

من جانبه ألقى وزير الأوقاف محمد عبد الستار كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الذكرى، لافتا إلى قيم الشهادة التي جسدها شهداء الجيش السوري والشهداء من العلماء.

وقال الوزير: "نحن نرفض أن يكون الإسلام سلعة في سوق المزايدات السياسية الرخيصة بين ماكرون وأردوغان مؤكداً أن الإساءة للرسول الكريم هي إساءة لملياري مسلم على وجه الأرض وأن الإسلام لا تمثله الوهابية ولا الإخوان وإنما الإسلام أكبر وأعظم من ذلك وهو في قلوب مئات الملايين من البشر".

وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" شارك في الاحتفال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال ورئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس والمفتي العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون وعدد من علماء الدين الإسلامي.