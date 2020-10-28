نتنياهو يكشف عن خطر يواجه بلاده منذ قيامها

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خطر حقيقي يواجه بلاده منذ قيامها في عام 1948.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، أن إسرائيل دون الضفة الغربية ستكون في خطر دائم.

وأفاد الموقع بأن رئيس الوزراء التقى في وقت سابق من مساء اليوم برؤساء السلطات المحلية في مستوطنات الضفة الغربية، مهنئا إياهم بتعزيز مشروع الاستيطان في مناطق الضفة ككل.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع:

إن لديه التزام عميق وكامل بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ودون الضفة الغربية سيكون وجودنا في خطر. هذه هويتنا وتراثنا وها هو مستقبلنا. نحن هنا وسنبقى هنا إلى الأبد. وسنواصل العمل معا بشكل وثيق لبناء بلدنا ووطننا.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، قد وقعتا، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون في البحث العلمي والتكنولوجيا من شأنه إنهاء حظر على تمويل مشاريع في أراضي عام 1967 والجولان، ما اعتبرته تل أبيب تأكيدا لاعتراف واشنطن بسيادتها على مستوطنات هاتين المنطقتين.

وتم التوقيع بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وقال نتنياهو خلال مراسم التوقيع: "أعتقد أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتح المجال للالتزام في البحث العلمي، وهو انتصار على كل من يدعي عدم أحقيتنا في ما وراء حدود 67، مضيفا: "عازمون على أن نبني حياتنا على هذه الأرض ولن نتركها".

وقال السفير الأمريكي في كلمته: "نحتاج لمراجعة تقصي الحدود الجغرافية أمام الأبحاث الأمريكية الإسرائيلية"، مضيفا أن اتفاق التعاون المعدل "لن تحده التحديدات الجغرافية".