باخرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. فيديو

دخلت الإمارات، اليوم الأربعاء، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأكبر باخرة خشبية في العالم.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الباخرة الإماراتية "عبيد" حطمت الرقم القياسي العالمي لأكبر باخرة خشبية عربية في العالم، وفقا لما ذكرته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وبلغت أبعاد الباخرة 91.47 متر طولا و20.41 عرضا، حيث سجلت الإمارات هذا الإنجاز الجديد بإسم شركة ماجد عبيد بن ماجد الفلاسي وأولاده، وذلك بعد عقود من العمل في تجارة القوارب التجارية في خور دبي.

وأكدت الوكالة الإماراتية أن العمل على هذه الباخرة تطلب سنوات طويلة، فيما يبلغ ارتفاع الباخرة 11.22 متر، بينما يبلغ وزنها نحو 2500 طن، وقد تمت صناعتها باستخدام مواد محلية ومستوردة، وهي قادرة على شحن حمولة تصل إلى 6 آلاف طن، حيث تم استيراد الخشب من أفريقيا ومعظمه من خشب الغابات.

ويشغل الباخرة محركين تبلغ قدرة كل منهما 1850 حصانا بخاريا، وسيتم استخدامها لعمليات الشحن بين الإمارات وعدة دول، وتبلغ سرعتها 14 عقدة.