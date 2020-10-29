مصر تعلن عن ظهور 49 إصابة بـ"كورونا" في جميع المدارس... فيديو

وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال مداخله هاتفيه مع قناة "dmc"، أن "هناك 14 محافظة لا يوجد بها أي إصابة بفيروس كورونا، ويوجد 6 محافظات بها إصابة واحدة لكل محافظة، وأكبر عدد بالقاهرة يوجد بها 19 إصابة، وعدد الإصابات بجميع مدارس الجمهورية 49 إصابة فقط من أصل 25 مليون طالب على مستوى الجمهورية".

وقال إن "هدف الوزارة الحفاظ على الطلبة وحقهم في التعليم بعيدا عن أي قرارات يتخذها أولياء الأمور أو المدارس"، مضيفا أنه "يتم العمل على وضع قواعد بشأن المدارس الخاصة والدولية والعمل على عقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس".

و شدد شوقي، على أنه "لن يتم السماح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب، كما أن سداد المصروفات سيكون عن طريق البنوك"، لافتا إلي أنه يتم مناقشة كافة المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة، بالإضافة إلى أنه تم توجيه جميع العاملين في الإدارات التعليمية بتنفيذ ضوابط المصروفات، وهناك إجراءات ضد أي مدرسة لا تلتزم بقرارات عدم التعرض للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم المصري، أنه "تم احتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، ويعد هذا تغير في قانون التعليم يسمح للمعلمين حساب الفترات الاجازة المرضية أو رعاية الطفل ضمن الخمس سنوات التي كانوا يشترطون الترقية، ويعد هذا لحل مشاكل مئات الآلاف وتعد خطوة جيدة لخدمة الأمهات".