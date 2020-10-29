الرئيس عون مهنئا بالمولد النبوي: آمل أن تحمل الأيام المقبلة بداية لمعالجة ما نعاني منه

وقال عون "يحل العيد هذه ​السنة​ في الوقت الذي لمّا يزل لبنان يضمد جراحاته الكثيرة التي حملتها الأشهر المنصرمة في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية وصولا إلى ​انفجار مرفأ بيروت​ في الرابع من آب الماضي".

واعرب ​الرئيس عون​ عن "أمله في ان تحمل الأيام الآتية بدايات لمعالجة ما يعاني منه لبنان، وهو أمل مدعوون جميعنا اليوم أن نعمل على تحقيقه، كل من موقعه، لكي تأتي اعيادنا المقبلة حاملة فرح قيامة وطننا من كبوته، وقد توثّقت اكثر فأكثر عوامل وحدتنا الوطنية، في وطن الحوار والتلاقي"، بحسب ما نقل موقع "النشرة".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، قد استدعى في وقت سابق، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على أصوات 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.

جدير بالذكر أن أبرز الكتل النيابية التي سمت الحريري لتأليف الحكومة، هي كتلة "التنمية والتحرير"، و"القومية الاجتماعية"، و"التكتل الوطني"، "تيار المستقبل"، والكتلة "الوسطية المستقلة"، وكتلة "اللقاء الديمقراطي".