"صواريخ ودرونز"... واشنطن تحذر رعاياها في السعودية والإمارات من هجمات محتملة

حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الأربعاء، رعاياها من احتمال وقوع هجمات بالصواريخ والمسيّرات، ودعتهم إلى أن "يكونوا في حالة تأهب".

وقالت السفارة، في بيان لها ، إنها "تتعقب تقارير عن صواريخ أو طائرات دون طيار محتملة قد تكون متجهة نحو الرياض اليوم"، وحثت مواطنيها "أن يكونوا في حالة تأهب".

وقدم البيان عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها حال وقوع مثل هذه الهجمات، منها "البحث الفوري عن ساتر حال سماع انفجار أو صوت صفارات الإنذار". وحث البيان المواطنين الأمريكيين على "البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

كما حذرت السفارة الأمريكية في الإمارات، رعاياها من احتمال استهداف جماعات إرهابية للأمريكيين ومصالح واشنطن في الخليج. وطالبت السفارة الأمريكيين في الإمارات باتخاذ أقصى درجات الحذر. وذكرت أن الجماعات الإرهابية مستمرة في التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف غربية، سواء من خلال الهجمات الانتحارية، الاغتيالات، الخطف، والتفجير".

يأتي ذلك في ظل تصعيد جماعة "أنصار الله" هجماتها ضد السعودية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، آخرها أمس الأربعاء، ضد مطار سعودي جنوبي البلاد. وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، تدمير 3 صواريخ باليستية و6 مسيرات مفخخة حوثية، مؤكدا أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية.