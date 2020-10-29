السعودية... أمر ملكي بشأن 60 مواطنا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدرت اليوم الموافقة الملكية، من الملك سلمان بن عبد العزيز "على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"60" مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات".

صدرت موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات.https://t.co/7CQM9i1WRl

#واس pic.twitter.com/etHsTzxzoD — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 29, 2020

​ونشرت الوكالة أسماء المواطنين الذين يستحقون الاستحقاق الملكي.

وميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة هي إحدى الميداليات التي نص عليها النظام الأساسي للملكة، وتمنح بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المختصة.