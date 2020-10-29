ملك الأردن ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان علاقات الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة

ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر اللقاء ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وبحث الطرفان الجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "البترا" الأردنية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والسفير الأمريكي في عمان.