"موانئ دبي" تقدم عرضا مشتركا مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا

أعلنت شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها قدمت عرضا مشتركا مع موانئ دبي العالمية في عملية خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي".

وبحسب "رويترز" وقعت الشركتان اتفاقا للتعاون الحصري في عملية خصخصة الميناء ، أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 15 أكتوبر الجاري، بأغلبية أعضائه على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقالت هيئة البث الرسمية إن 80 عضوا (من أصل 120 في الكنيست)، صادقوا على الاتفاق، مقابل 13 صوتوا ضد إقراره.