وزير سعودي يقول إن كورونا كان له "تأثير إيجابي" على المملكة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن أزمة كورونا المستجد أكدت أهمية المنتج المحلي، واعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد.

وأشار الوزير، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن "تأثير الجائحة على دول العالم كان على مختلف المستويات وبأشكال متعددة، ومن ضمنها انخفاض الطلب على منتجات متعددة، ما يسبب رکوداً في نمو الناتج المحلي".

ولفت الوزير إلى أن القيادة في المملكة لديها اهتمام كبير بالمنتج المحلي، كونه ركيزة أساسية للنهوض باقتصاد البلد، مشيرا إلى أن "الجائحة كانت كفيلة بأن توضح لنا هذه الأهمية، خصوصاً مع حالة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية والحاجة إلى سلاسل الإمداد المحلية والمصانع الوطنية".

وتابع الوزير: "بناء عليه أصبح الاعتماد على المصانع المحلية حاجة واضحة وملحة، وأصبحت خطط تطوير الصناعة تعمل بسرعة مضاعفة مقارنة بالوتيرة السابقة".

ولفت الخريف إلى أن "المصانع المحلية أثبتت قدرة عالية على النهوض بالإنتاج إلى مستويات جديدة، ومن ذلك تصنيع الأدوات الوقائية بكفاءة، مثل الكمامات وغيرها، وتوفير الاحتياج المحلي بشكل متكامل".

واعتبر أن الجائحة "أثرت إيجابياً على خطط النهوض بالصناعة، حيث تعمل الوزارة على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية والتأكيد على قدرة الصناعة المحلية على تلبية الاحتياج، إذ إن النهوض بالصناعة مهمة وطنية تتطلب تكاتف الجميع في مختلف المستويات".

وأشار وزير الصناعة إلى أنه "يتم العمل في منظومة الصناعة على العديد من المبادرات لتجاوز تأثيرات الجائحة في القطاع الصناعي، ومن ذلك الدعم المالي لرأس المال العامل للمصانع في القطاعات ذات العلاقة بالجائحة، وتحمل المقابل المالي على جميع المصانع المحلية، وغيرها مما يسرع للمصانع العودة إلى أعلى مستويات الإنتاج".