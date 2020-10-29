السفارة الفرنسية في السعودية تدعو رعاياها لاتخاذ أقصى درجات الحذر

دعت السفارة الفرنسية في السعودية رعاياها إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في أعقاب تعرض القنصلية الفرنسية العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين.

وقالت السفارة في بيانين أحدهما باللغة العربية والآخر بالفرنسية على صفحتها على "تويتر": "تعرضت قنصلية فرنسا العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة".

​وأضافت السفارة في بيانها الصحفي، أنه وعلى الفور، قامت قوى الأمن السعودية بتوقيف الجاني ونقل حارس الأمن إلى المستشفى حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق".

وتابع البيان: "تدين سفارة فرنسا بشدة هذا الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية، وتؤكد دعمها التام للضحية".

وأكد البيان على أن السفارة "تعرب عن ثقتها في السلطات السعودية منأجل كشف ملابسات الحادث وضمان أمن المنشآت الفرنسية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان: "ندعو مواطننا في المملكة إلى اتخذا أقصى درجات الحذر والحيطة".

يتبع...