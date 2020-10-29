المجلس الأعلى الليبي يطالب السراج بالاستمرار في منصبه وتأجيل تسليم السلطة

طلب المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الخميس، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الاستمرار في منصبه وتأجيل قراره بتسليم السلطة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد.

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الليبي، خطاب من رئيس المجلس خالد المشري، يطالب فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

ولفت البيان، إلى أن "مطالبة المشري جاءت في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستقضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن".

وأعلن فايز السراج في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، رغبته الصادقة تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، داعيا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال «السلمي والسلس» للسلطة.