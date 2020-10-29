العراق... القبض على إرهابي مسؤول عن تجنيد الأطفال لصالح "داعش"

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، عن عملية نوعية نجح فيها بإلقاء القبض على "الإرهابي المسؤول عن مفرزة تجنيد الأطفال في قضاء الفلوجة".

وبحسب بيان للجهاز، نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بعنوان "وعدنا صادق مع الله والوطن والشعب"، قامت قوات الأمن "بعملية فريدة من نوعها نُفذت ظُهر اليوم الخميس".

بيـان🔴

"وعدنا صادق مع الله والوطن والشعب"



بعملية فريدة من نوعها نُفذت ظُهر اليوم الخميس

جهاز مُكافحة الإرهاب يُعلن لكُم ألقاء القبض على الإرهابي (م.ح) المسؤول عن ( مفرزة تجنيد الأطفال ) لصالح عصابات داعـش الإرهابية في قضاء #الفلوجة بعد التوصل أليه وفق معلوماتٍ إستخبارية دقيقة. pic.twitter.com/g8mxUCXVUc — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) October 29, 2020

​وأضاف البيان: "جهاز مُكافحة الإرهاب يُعلن لكُم إلقاء القبض على الإرهابي (م.ح) المسؤول عن ( مفرزة تجنيد الأطفال) لصالح عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الفلوجة".

ولفت البيان إلى أن العملية تمت بعد التوصل إليه وفق معلوماتٍ استخبارية دقيقة.