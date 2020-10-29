الأسد يستقبل وفدا روسيا من وزارتي الدفاع والخارجية... صور

وتمحور اللقاء حول المؤتمر الدولي عن اللاجئين الذي سينعقد في دمشق الشهر المقبل والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيرا لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية خاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "تويتر".

الرئيس #الأسد يستقبل وفدا روسيا من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة السيد ألكسندر #لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي. pic.twitter.com/Qf1mHfCw7f — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 29, 2020

​وتطرقت المحادثات إلى التحديات التي تواجه المؤتمر وخاصة محاولات بعض الدول منع عقده، وإفشاله، أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة، وكان هناك اتفاق حول أن استمرار تلك الدول بتسييس هذا الملف الإنساني يظهر وجهها الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، وهي لن تنجح في مساعيها خاصة وأن الهدف من المؤتمر إنساني بحت وهو موجه لمصلحة اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم وتقديم الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

محادثات الرئيس #الأسد والوفد الروسي شهدت تطابقاً في وجهات النظر حول أن هذا المؤتمر يشكل فرصة أمام الجميع للبدء بالنظر إلى هذا الملف من منظور إنساني فقط بعيداً عن أي استثمار سياسي من قبل بعض الدول الغربية والذي ساهم في إطالة معاناة #اللاجئين السوريين وحرمانهم من العودة إلى وطنهم. pic.twitter.com/puMrwQIM20 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 29, 2020

​وأطلع أعضاء الوفد الروسي الرئيس الأسد على نتائج جولتهم على عدد من دول المنطقة كونها تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، مؤكدين عزم روسيا مواصلة العمل المشترك مع المؤسسات المعنية السورية للمساعدة في إغلاق هذا الملف الإنساني، فيما حمل الرئيس الأسد أعضاء الوفد رسالة شكر إلى روسيا الاتحادية لدعمها وجهودها من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

الرئيس #الأسد حمّل أعضاء الوفد رسالة شكر إلى #روسيا الاتحادية لدعمها وجهودها من أجل إنجاح هذا المؤتمر . pic.twitter.com/W38mEYG79i — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 29, 2020

​وحضر اللقاء من الجانب السوري حسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، ولونة الشبل، مديرة المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، والدكتور سامي سلامة، مدير مراسم وزارة الخارجية والمغتربين.

وحمل الرئيس الأسد أعضاء الوفد رسالة شكر إلى روسيا الاتحادية شعبا وقيادة لدعمها وجهودها من أجل إنجاح هذا المؤتمر .