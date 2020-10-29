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    مصدر ليبي لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب اليوم بين عقيلة صالح وفائز السراج

    © Sputnik . Andrei Stenin
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    أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في جمهورية مالطا اليوم.

    وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" إنه "يتوقع إجراء لقاء وجها لوجه في جمهورية مالطا بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج وبواسطة رئيس الجمهورية المالطي من أجل تقارب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين".

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري
    © AFP 2020 / MAHMUD TURKIA
    المجلس الأعلى الليبي يطالب السراج بالاستمرار في منصبه وتأجيل تسليم السلطة
    وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المنعقدة في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، قد أعلنت اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية للحكومة يصلان إلى جمهورية مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين للقاء رئيس الجمهورية المالطي وعدد من كبار المسؤولين.

    وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المهام التي ستقوم بها السلطة المؤقتة في المرحلة الانتقالية.

    وطبقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، أكد صالح على أن الفترة الانتقالية التي ستتولاها السلطة المؤقتة ستمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى سيتم التركيز فيها على توحيد المؤسسات الليبية وتوفير حاجات المواطنين الليبيين، أما المرحلة الثانية فتهتم بإقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

    وبحسب صالح، فإن المرحلة الثالثة التي ستكون في الـ 6 أشهر الأخيرة، ستخصص  لتهيئة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

    ولفت رئيس النواب الليبي إلى أنه وبعد الانتهاء من تلك المراحل ستستقر الأمور ويختار الشعب الليبي رئيسا ومجلس نواب جديدا.

    كما طلب المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الخميس، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الاستمرار في منصبه وتأجيل قراره بتسليم السلطة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد.

    يذكر أن مفاوضات طويلة عقدت بين الفرقاء الليبيين في مصر وتونس والمغرب على مسارات ثلاث، سياسي، وأمني عسكري، واقتصادي.

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