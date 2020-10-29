الرئاسة الجزائرية: صحة الرئيس تبون لا تدعو للقلق

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، مساء اليوم الخميس، أن صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية لا تدعو للقلق.

ووفقا لبيان الرئاسة فإنه "بعد خضوع الرئيس تبون لفحوصات طبية في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات".

وأضاف البيان أن "الرئيس الجزائري باشر تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".

وقد تلقى الرئيس الجزائري، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل، من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدور سانتشيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يذكر أن الرئيس الجزائري نُقل مساء أمس، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة، بعد خضوعه لحجر صحي طوعي على إثر إصابة بعض المحيطين به في بلاط الرئاسة بفيروس كورونا.