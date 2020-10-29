الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 100 من جماعة "أنصار الله" شرقي صنعاء

قال الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إن قواته أوقعت عشرات القتلى والجرحى من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في معارك شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية يخوض معارك متواصلة ضد الحوثيين على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء".

وأكد "كسر هجمات انتحارية نفذها الحوثيون بجبهة نهم في محاولة لتحقيق أي تقدم لرفع معنويات أتباعهم، إلا أنهم لم يحصدوا سوى الخسائر البشرية الفادحة".

ووفقا للجيش اليمني، "قتل وأصيب ما لا يقل عن 100 من عناصر الحوثيين بنيران الجيش وغارات لطيران التحالف العربي، في جبهات صلّب ونجد العتق بمديرية نهم".

والاثنين الماضي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بتمكن الحوثيين من السيطرة على مواقع للجيش اليمني في جبهتي نجد العتق والجدعان في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء نحو 60 كيلو مترا، خلال هجوم واسع شنته الجماعة حققت فيه تقدما وصولا إلى مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

من جهة ثانية، أفاد تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف العربي نفذ غارة على غرب جبل يام في مديرية نهم.

في سياق الغارات الجوية أيضا، شن التحالف 16 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، ونفذ ثلاث غارات أخرى على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشّعف شرقي الجوف، فيما تعرضت محافظة حجّة شمال غربي اليمن، إلى غارة جوية على جمارك مديرية حرض، حسب "المسيرة".