الخرطوم والقاهرة تتفقان على نقل خبرات مصر الصناعية إلى السودان

قال اتحاد أصحاب العمل السوداني إنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على نقل التجربة والخبرات المصرية، وتوطين الصناعة فى السودان خلال المرحلة المقبلة، لدعم مرحلة بناء السودان التي ترتكز على استصحاب تجارب الشركاء بما يحقق المصالح المشركة للبلدين .

وأكد الاتحاد أن القطاع الخاص السوداني حريص على توسيع علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطاعات الأعمال بجمهورية مصر العربية استناداً إلى خصوصية العلاقات التي ظلت تربط البلدين فى المجالات المختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فقد جاء ذلك خلال اجتماع ضم أمين عام الاتحاد المهندس مجتبي خلف الله والمستشار التجاري لسفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم طارق قشوع بمقر الاتحاد مساء الخميس.

واتفق المجتمعون على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس رجال الأعمال السوداني المصري المشترك الذي تم تشكيله مؤخراً فى إحداث النقلة المطلوبة للنهوض بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق مصالح البلدين، خاصة عقب إزالة المعوقات السابقة ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب التي تتيح اندماج الاقتصاد السوداني فى الاقتصاد العالمي.

وأكد الاجتماع على ضرورة العمل المشترك لإيجاد المعالجات للمشاكل والتحديات التي تواجه انسياب الأنشطة التجارية والاستثمارية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة بالبلدين وضرورة تسهيل حركة وتنقل رجال الأعمال بين البلدين، وتفعيل عملية التعاون فى مجالات شتى.

واستعرض الاجتماع الإمكانيات والموارد والفرص الإستثمارية المتاحة بالسودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى مجالات الزراعة والصناعات الأولية والبنيات التحتية، ودور القطاع الخاص والمجلس المشترك للترويج للفرص والمشروعات والاستثمارات بالبلدين.