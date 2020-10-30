بعد تعطل الكهرباء في البلاد... مصادر أمنية إسرائيلية: تعرضنا لهجوم سيبراني

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تستبعد وقوع هجوم سيبراني على شركة الكهرباء الإسرائيلية، فجر اليوم، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق في البلاد.

وأفادت بأن انهيار ثلاث محطات لتوليد الطاقة واحدة تلو الأخرى، وأنه في منتصف الليل لا يوجد حمل كهرباء، لذلك فإن هناك احتمالا كبيرا أن يكون هذا الأمر قد تم بسبب هجوم سيبراني. فيما فتحت وزارة الطاقة الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة.

למרות הכחשת חברת החשמל - גורמי ביטחון מסרו ל-N12 כי ייתכן שמאחורי הפסקת החשמל הנרחבת עומדת מתקפת סייבר על ישראל | @ndvori עם הפרטים https://t.co/fDRTBZ9m84

צילום: חברת החשמל pic.twitter.com/N954gn0pL5 — החדשות - N12 (@N12News) October 30, 2020

ويشار إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع، بشكل مفاجئ، في الساعة الواحدة من فجر اليوم الجمعة، عن كامل المناطق الإسرائيلية، ما تسبب بحالة إرباك شديدة.

ونفت شركة الكهرباء الإسرائيلية وقوع هجوم سيبراني إيراني أو غيره، وأن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الإنتاج الداخلية، ما تسبب باضطراب في إمدادات الطاقة. مع الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة توقف عن العمل أيضا، ولكن شركة الكهرباء نشرت بيانا على موقعها الإلكتروني نفت من خلاله وقوع أي هجوم سيبراني في البلاد.

وعزت شركة الكهرباء الانقطاع إلى وجود خلل في وحدات الإنتاج الداخلية، حيث جرى توزيع الأحمال خشية حدوث خلل أكبر وبالتالي فقد جرى قطع الكهرباء عن نقاط ربط قطرية إلى حين استعادة النظام المعتاد.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، الصادرة باللغة العبرية، بأن ما جرى عبارة عن هجوم إلكتروني إيراني، وليس خللا فنيا كما ادعت شركة الكهرباء.