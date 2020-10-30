ضبط مواد خطيرة جنوبي البلاد... عملية إنزال نوعية للجيش العراقي.. صورة

نفذت القوات العراقية، اليوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول، عملية نوعية، شارك فيها طيران الجيش، لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوبي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، اليوم الجمعة: "بعد ورود معلومات استخبارات دقيقة تفيد بوجود مواد مخدرة في منطقة الصخرة التابعة لناحية العزير في محافظة ميسان جنوبي البلاد، تم تشكيل فريق عمل من قبل فوج الاستطلاع فرقة الرد السريع وقسم استخبارات الفرقة".

© Photo / Iraqi Security Cell نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020

وأضافت الخلية: "لسرعة وأهمية الواجب تم الاستعانة بطيران الجيش بعد أن خصصت قيادة العمليات المشتركة طائرتين والقيام بإنزال في المنطقة وتفتيشها والعثور على (6) كغم من مادة الحشيشة و(50) شريط حبوب مخدرة".

وأكدت الخلية أن "المواد ضبطت من قبل قسم استخبارات فرقة التدخل السريع، منوهة إلى أن العملية تمت دون حادث يذكر".

وما بين مواد "الترياك" و"الكريستال"، والحشيشة" وغيرها من حبوب المخدرات التي تعتبر موادا فتاكة تنتهي بتدمير الإنسان وضياع مستقبله، تعمل الأجهزة الأمنية العراقية على ضبطها سواء في المدن أو من خلال المنافذ الحدودية العراقية، منعا لتفاقم وتزايد رواج هذه المواد في الشارع العراقي لاسيما بين الشباب والمراهقين الأكثر استهدافا بها.