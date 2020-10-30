استعادة البحرية السودانية... و"ملفات مهمة جدا" تقع في يد لجنة إزالة التمكين

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا باستعادة الخطوط البحرية السودانية ضمن عدد من القرارات والتنويهات التي أصدرتها في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري.

وقال الأستاذ محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة، إن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 هو المشروع المعادل لاستعادة الوطن من أيدي الذين أخذوا الوطن في انقلاب 1989، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وكشف عن حصول اللجنة على ملفات مهمة جداً للنظام البائد تتعلق بمعلومات حول كوادره داخل جهاز الدولة.

وأرجأت محكمة سودانية محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين في قضية انقلاب عام 1989 للاستيلاء على السلطة، إلى الثالث من نوفمبر.

وقال رئيس المحكمة عصام محمد ابراهيم في نهاية الجلسة التي بثّها التلفزيون الرسمي "الجلسة القادمة نستكمل الاستماع إلى ممثلي الدفاع للرد على خطبة الاتهام (..) تؤجل القضية لجلسة 3 نوفمبر".

وعقدت جلسة الثلاثاء الماضي في قاعة محاكمة جديدة أكبر من حيث المساحة لتجنب الإصابة بوباء كوفيد-19.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام الذي تلاه النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه.

وكان الحبر قد أفاد خلال تلاوته نصوص الاتهام "نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة".

وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة.

أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية.