بالفيديو... والدة منفذ هجوم نيس وأخوه يكشفان تفاصيل آخر مكالمة

قالت والدة منفذ هجوم نيس الإرهابي إبراهيم العيساوي إن ابنها اتصل بها فور وصوله إلى فرنسا، وأخبرها أنه ترك إيطاليا وذهب إلى هناك.

وفي لقاء لها مع قناة "العربية" الإخبارية، قالت إنها سألت ولدها لماذا تركت إيطاليا وذهبت إلى فرنسا وأنت لا تعرف أحدا فيها، ولا تستطيع التحدث بلغتهم.

وفي المقابلة ذاتها كشف شقيق إبراهيم العيساوي، أنّ الأخير اتصل بالعائلة فور وصوله إلى فرنسا قادما من إيطاليا، وأخبرهم أنه سيقضي ليلته أمام الكنيسة، التي شهدت الحادث الأليم، وأرسل صورة من أمامها.

وأضاف أن العيساوي لم يكن على تواصل مع أي جماعات إرهابية وكان يعمل بالميكانيكا، وامتهن غيرها من الوظائف مشكّكا في أن يكون إبراهيم من أقدم على مثل هذا الفعل.

يذكر أن فرقة مختصة في مكافحة الإرهاب قامت بأخذ عينة من الحمض النووي لعائلة العيساوي، وتولت التحقيقات مع أفرادها.

وكان ​ 3 أشخاص قتلوا وجرح آخرون، في هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى عقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث، فيما دعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوبي البلاد.