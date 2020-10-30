شرطة أبوظبي تنبه أولياء الأمور إلى خطر يهدد حياة الأطفال

نبهت شرطة أبو ظبي أولياء الأمور إلى خطر كبير يهدد حياة أطفالهم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودعت الشرطة أولياء الأمور إلى تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، حسبما نقلت وكالة أنباء "وام".

وحثت شرطة أبو ظبي المؤسسات العقارية المشرفة على البنايات السكنية إلى ضرورة الاهتمام بزيادة تأمين حواجز النوافذ، حيث تبين في بعض المباني أنها غير كافية لحماية الأطفال من السقوط مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الشرفات ليس للصغار فقط بل وللكبار أيضاً.

وأوضحت أنه "مع دخول فصل الشتاء وفتح النوافذ في البنايات والمساكن للاستماع بالهواء الطلق قد يكون الأطفال الصغار قريبين جداً من مواقع الشرفات والنوافذ ما يشكل خطرا بالغاً عليهم".

وحذرت الشرطة من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصقة للنوافذ تفاديا لاستخدامها من الأطفال بغرض الفضول، ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية، مشيرة إلى ضرورة تركيب القضبان المعدنية على النوافذ ما يسهم في حماية الأطفال من السقوط.

في سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي على "فيسبوك" مقطعا مصورا لحوادث تقع على الطرق الرئيسية في الإمارة نتيجة تجاوز الإشارة الحمراء.

ودعت الشرطة، بحسب الصفحة، "السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند الإشارات الضوئية لخطورتها في وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب في الخسائر بالأرواح والممتلكات على الطرق".