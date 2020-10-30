السراج يتراجع عن الاستقالة من منصبه

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم الجمعة، استجابته لمطالب استمراره في مهام منصبه، والتراجع عن قرار استقالته الذي قال إنه سينفذه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في بيان للناطق باسمه، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "يتوجه السيد رئيس المجلس الرئاسي بالشكر والتقدير إلى كل من مجلس النواب بطرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإلى قادة الدول الصديقة".

وذلك على ما أبدوه من حرص على الانتقال السلس للسلطة التنفيذية، حرصا على الاستقرار وتجنبا لحدوث أي فراغ سياسي، وعلى "ما عبروا عنه من ثقة في شخصه بدعوته للاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار وتشكيل مجلس رئاسي جديد" على حد وصف البيان.

وتابع: "إذ يعلن السيد رئيس المجلس الرئاسي عن استجابته لهذه الدعوات مُقدرا بواعثها، يأمل أن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية، وأن يضع أعضائها جميعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر".

واستطرد أن ذلك لتجتاز البلاد أزمتها الراهنة بسلام وتوافق، وصولا الى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقر التبادل السلمي للسلطة، و تحترم حقوق الانسان وتحفظ كرامته، ويتحقق في ظلها الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا.

يتبع...