بعد مخالطته مصابين بكورونا... السودان يكشف هل البرهان مصاب بـ"كورونا"

أصدر المجلس السيادي الانتقالي السوداني، بيانا رسميا، مساء اليوم الجمعة، أعلن فيه حقيقة إصابة رئيس المجلس الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وأشار البيان المنشور عبر وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى أن البرهان أجرى فحص للكشف عن احتمالية إصابته بعدوى كورونا.

جاء ذلك بعدما ثبتت مخالطة البرهان لعدد من الشخصيات، تبينت إصابتهم لاحقا بعدوى "كوفيد 19".

ولكن المكتب الإعلامي للمجلس السيادي صرح أن نتيجة اختبارات "كوفيد 19" للبرهان، جاءت سلبية.

وأكد المجلس أن ذلك جاء بعد أسبوع كامل من مخالطة البرهان لمن ثبت أنهم أصيبوا بعدوى كورونا.

وكان البرهان قد أجرى خلال الأيام الماضية مقابلات إعلامية عديدة، علاوة على سفره إلى القاهرة، عقب إعلان تطبيع الخرطوم العلاقات مع إسرائيل، وإزالة الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.