إقليم كردستان العراق يدين استهداف أنبوب نفط

أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول، استهداف أنبوب لتصدير النفط، قبل يومين.

وقالت الحكومة في باين نشرته شبكة "رووداو" الكردية إنها تدين بشدة "العمل الإرهابي" الذي استهدف أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان، وتسبب في إيقاف عملية التصدير.

وأشارت إلى أن أنبوب تصدير النفط الكردي، تم استهدافه أول من أمس الأربعاء، وتسبب في إيقاف عمليات تصدير النفط في الإقليم بصورة كاملة.

وتابعت الحكومة الكردية "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي، ونرى أن مثل تلك الأعمال، تزيد الأوضاع في الإقليم والمنطقة تعقيدا".

وشددت حكومة كردستان على أنها "لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوت شعب كردستان"، مشيرةً إلى استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي التابعة لحزب العمال الكردستاني قد أعلن تبنيه استهداف أنبوب النفط في إقليم كردستان العراق.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال بياناً لقوات الدفاع الشعبي جاء فيه أن عناصر الحزب قاموا بتفجير الأنبوب النفطي لشركة "بوتاش" في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين شمالي كردستان، مشيراً إلى أن العملية تسببت بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.