"فيديو مثير"... الحكومة اليمنية تتحدث عن فرض إيران حاكما عسكريا في صنعاء

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ظهور السفير الإيراني، حسن إيرلو، في فعالية جماعة أنصار الله في العاصمة صنعاء، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.

وأشار الإرياني، إلى أن "محاولات طهران فرض أمر واقع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين لا تعكس بأي حال حقيقة الواقع على الأرض ولن يكتب لها النجاح، فالشعب اليمني الذي قاوم ولا يزال المشروع التوسعي الإيراني يرفض بكل فئاته وأطيافه كل أشكال الوجود والوصاية الإيرانية وسيواصل نضاله حتى تحرير كل شبر من التراب اليمني".

١-ظهور المدعو حسن ايرلو الضابط في فيلق القدس الارهابي في فعالية مليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة #صنعاء، يؤكد ما قلناه من قيام نظام ايران بفرض #حاكم_عسكري_لصنعاء والصلاحيات المطلقة الممنوحة له للاشراف الميداني على عمليات التحريض المذهبي والطائفي وحشد المغرر بهم لجبهات القتال pic.twitter.com/eLrOZmczok — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 30, 2020

وقال إن "النظام الإيراني تمادى في انتهاج السياسات الاستفزازية والتصعيد في الملف اليمني، نتيجة لصمت المجتمع الدولي، وتقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".

٣-تمادي النظام الايراني في انتهاج السياسات الاستفزازية والتصعيد في الملف اليمني نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي، وتقاعس مجلس الامن عن القيام بمسؤولياته في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي pic.twitter.com/saga7vs0IK — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 30, 2020

وسلم السفير المعين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حسن ايرلو، يوم الثلاثاء الماضي، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في صنعاء المهندس هشام شرف عبد الله، وظهر إيرلو، الخميس الماضي، في فعالية أقامتها "أنصار الله"، بالمولد النبوي، في العاصمة اليمنية صنعاء، في مقطع فيديو، بين المشاركين في الفعالية، وسط حراسات أمنية مشددة.