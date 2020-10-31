الخزعلي يعلن عن "مشروع سعودي خطير للغاية" في 6 محافظات عراقية

أعلن رئيس حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، عن "محاولات سعودية للاستيلاء على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار".

واعتبر الخزعلي، في بيان له، مساء أمس الجمعه، أن "هذا المشروع فيه تهديدات أمنية خطيرة للغاية من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره"، داعيا "كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث".

وأضاف، أن "هذا المشروع يتزامن مع مشروع التطبيع مع عدو العراق الأبدي (إسرائيل) الذي يقوده ويدعمه في الواقع النظام السعودي، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي ستحصل بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية التي تحويها هذه الأراضي بسبب نوعية المزروعات التي يراد استغلال مياه العراق من أجلها".

الشيخ قيس الخزعلي:

- النظام السعودي له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره ،

- مشروع استثمار السعودية لأراضي الأنبار والنجف والمثنى والبصرة فيه تهديدات أمنية خطيرة ،#خطاب_الشجعان #اوقفوا_الارهاب_السعودي pic.twitter.com/vMoAdXXwba — أَم تُرَاب HST🇮🇶 (@TUR__AB) October 30, 2020

​يشار إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق، ومن المتوقع، أن يقام المشروع في باديتي محافظات الأنبار غربي البلاد؛ وصولا إلى الجنوب في محافظة المثنى، ومحافظة النجف وحتى البصرة.