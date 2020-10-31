4 شروط و3 خطوات للحصول على الإقامة المميزة في السعودية

كشفت حساب "الإقامة المميزة" السعودي على تويتر، عن أربعة شروط أساسية وثلاث خطوات للحصول على الإقامة المميزة في المملكة.

وأوضح الحساب أن شروط التقديم، هي: أن تكون الإقامة نظامية في حال كان المتقدم من داخل المملكة، إثبات مصادر الدخل، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وتقديم جواز سفر ساري المفعول.

هكذا تحصل على #الإقامة_المميزة السعودية

4 شروط أساسية و3 خطوات 🖥 pic.twitter.com/bX8k3HCagV — الإقامة المميزة| Premium Residency (@SaudiPRCen) October 27, 2020

وبشأن خطوات الحصول على الإقامة المميزة، أشار الحساب إلى أنها تقديم الطلب (تعبئة نموذج الطلب، دفع رسوم معالجة الطلب 170 دولار)، ومعالجة الطلب (مراجعة الطلب والمستندات المرفقة، تحليل ومعالجة الطلب)، وإصدار الإقامة المميزة (التحقق من صلاحية التأمين الطبي، دفع رسوم الإقامة المميزة).