السيسي: افتتاح أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم خلال شهرين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه وفي خلال شهرين ستفتتح مصر أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم.

وبحسب بوابة الأهرام الحكومية المصرية فقد أشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة تتم لإنجاز أي مشروع قبل الإعلان عنه، مؤكدا أن محطة معالجة مياه "بحر البقر" تهدف للاستفادة من تحلية المياه.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، وكذلك عدد من المشروعات الأخري كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجه بالتوسع في مجال إقامة محطات تحلية المياه في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، موجها بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود هام وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي.

وبحسب أخبار اليوم المصرية فإن الحكومة في مصر تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات تحلية مياه البحر حيث تمتلك مصر حالياً 65 محطة تحلية لمياه البحر بطاقة انتاجية تقدر ب750 ألف متر مكعب يوميا، منتشرة فى عدد من المحافظات الساحلية مثل مطروح وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء، بجانب أنه يتم حاليا تنفيذ 19 محطة جديدة بتكلفة تقدر ب11 مليار جنيه وتقدر طاقتها الإنتاجية ب550 ألف متر مكعب/يوم، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرا.