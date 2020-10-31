سقوط طائرة عسكرية عراقية ومصرع طاقمها

أكد محافظ صلاح الدين العراقية، عمار الجبوري، اليوم السبت، سقوط طائرة عسكري عراقية في قضاء بلد، ومصرع قائد الطائرة ومساعده.

وقال الجبوري لموقع "السومرية نيوز"، إن "طائرة عسكرية عراقية سقطت في قضاء بلد ، ما أدى إلى استشهاد الطيار ومساعده".

وشهدت محافظة صلاح الدين، في وقت سابق قيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قضاء بلد، ما أدى إلى استنفار القوات الأمنية.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.