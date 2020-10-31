تسجيل
16:55 GMT31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم العراق

    بعد توقيع 15 اتفاقية بين البلدين... ما مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق؟

    © AP Photo / Sam McNeil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_0:156:3000:1844_1200x675_80_0_0_3d86e0933a3f337228dd605e5c6c9858.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010311047031217-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-15-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F/

    وقعت مصر والعراق 15 اتفاقية تعاون في عدة مجالات خلال الزيارة التي بدأها اليوم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد.

    الحدث يستدعي أسئلة كثيرة، لعل أهمها: هل يسهم ذلك في إخراج العراق من أزماته الاقتصادية، وما العقبات التي يمكن أن تواجه الجانبين؟

    مطار القاهرة
    YouTube.com
    رئيس الوزراء العراقي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

    أزمات العراق

    قال الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العراق كانت مقررة منذ فترة، وسبق تلك الزيارة اجتماعات بين وفود مصرية عراقية في بغداد، وتمخضت تلك الاجتماعات عن الإعداد لتوقيع 15 اتفاقية تعاون بين الجانبين من أبرزها الزراعة والإسكان.

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة ليست في توقيع الاتفاقيات بقدر ما تتعلق بعملية التنفيذ، فقد وقعت بغداد الكثير من الاتفاقيات مع عدد من الدول، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ نظرا للتحديات التي يمر بها العراق".

    وأشار إلى أن "أبرز تلك التحديات هو التمويل، فلدى العراق مشكلة كبيرة في السيولة، فمنذ 4 أشهر لم يحصل الموظفون على رواتبهم، علاوة على المشكلة الأمنية".

    تعديل سعر الصرف

    وتابع الخبير الاقتصادي، "كما قلنا إن أبرز الاتفاقيات هي ما تتعلق بقطاع الزراعة، وبالصادرات المصرية، تلك الاتفاقية قد تواجهها صعوبات في عملية التسعير للمنتجات المصرية، نظرا لأن العراق يتجه إلى تعديل سعر الصرف للدولار خلال الفترة المقبلة بزيادة 25 في المئة تقريبا، أي أن الدولار سوف يصل الى 1500 دينار عراقي. بمعنى أن تغيير سعر الصرف سيؤدي إلى خفض الدخل الحقيقي للمستهلك بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الدينار، لأن العراق يستورد 90‎%‎ من احتياجاته الغذائية والصناعية، وبالتالي تغيير سعر الصرف سيؤدي إلى خفض الدخل الحقيقي، مما سينعكس سلبا على أسعار السلع المستوردة ومنها السلع المصرية".

    الإسكان والزراعة

    وأشار المشهداني إلى أن "القطاع الذي قد يكون له الأولوية هو قطاع الإسكان، حيث إن هناك عجزا يقدر بـ3 مليون وحدة سكنية يحتاجها العراق، وهنا يمكن الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، والأمر يتعلق بما تستطيع مصر تقديمه للعراق في ظل الصراع السياسي وعدم الاستقرار الأمني في البلاد".

    إعادة الإعمار

    وعلى الجانب الآخر قالت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، إنه "منذ أكثر من شهرين تجرى مباحثات بين القاهرة وبغداد وعمان فيما يتعلق بعملية إعادة إعمار العراق، وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالأمن القومي العراقي، وهذه هى فرصة ذهبية للعمالة المصرية التي بدأت تعود من أماكن كثيرة حول العالم، وتسببت في رفع معدلات البطالة".

    وأضافت لـ"سبوتنيك"، "العراق معجب جدا بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالدولة بعد أحداث يناير 2011، فالعراق يرى أنه يمكن أن يستعيد توازنه وقدراته مرة أخرى كبلد منتجة للنفط والتمور، وكانت تحتل مرتبة متقدمة بين الجيوش العالمية".

    التجربة المصرية

    وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن "العراق معجب بموقف الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) في النهوض بالدولة المصرية والتجربة النهضوية المثيرة، حيث كان البعض يتعجب كيف تستطيع مصر الوقوف على أقدامها مرة أخرى بعد الأحداث التي مرت بها، هذا ما أوجد يقين لدى العراق بأنه يمكن أن يستعيد قدراته مرة أخرى بمساندة مصر، ولم يدخر الرئيس المصري أي جهد في تقريب وجهات النظر ونقل التجربة للعراق وإمدادهم بالاحتياجات من ربط كهربائي والمساعدة في العملية التعليمية، وأيضا الاحتياجات في مجال الزراعة والصناعة من الخبرات المصرية".

    وأوضحت أن "مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية كبرى وانتهجت مسار الإصلاح الاقتصادي، لذا نطمح في مساعدة العراق للدخول في مسار الإصلاح الاقتصادي، لأن التعاون الصادق بين الدول العربية يساعدها على القيام مرة أخرى وتخطي الأزمات والعقبات، ولا ننسى تقارب الظروف بين الشعب العراقي والشعب المصري، وكلما تواجدت مصر في مكان يجب أن نعلم أن الدبلوماسية سوف تسود، لأنهم يعطون ما لديهم بكل إخلاص، فليس لدى مصر أي أطماع سياسية في الدول العربية أو غيرها، بل ما تريده مصر هو الاستفادة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة، وقد يكون هذا التعاون نواة لعودة القوة الاقتصادية العربية مرة أخرى".

    وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت اليوم السبت، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع العراق على إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار".

    وأوضح بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ألقى كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد أشاد فيها "بما تم التوافق المبدئى حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار".

    وأضاف البيان أن الآلية تتمثل في "قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق".

    وأكد مدبولي "أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة".

    وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي، عبّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يترأس الجانب العراقى في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة "عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية، داعيا "الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة (من الجماعات الإرهابية)".

    انظر أيضا:

    مصر ترسل 15 طنا من المساعدات الطبية إلى العراق
    مجلس الوزراء العراقي يصدر بيانا عقب المباحثات مع الجانب المصري
    رئيس وزراء مصر يزور العراق الأسبوع المقبل
    قط عراقي ينافس على جوائز السينما في مصر... صور
    الكلمات الدلالية:
    التعاون, مصر, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دب من كامتشياتكا يدعى بويان يختار بطيخة نُحتت عليها صورة المرشح الرئاسي الأمريكي جو بادين، في حديقة النباتات والحيوانات روييف روتشيه في كراسنويارسك الروسية، 22 أكتوبر 2020
    الدب الروسي "يتدخل"... حيوانات تتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
    تركيا معرضة للعقوبات الأمريكية بسبب إس-400
    تركيا معرضة للعقوبات الأمريكية بسبب "إس-400"
    إنفوجرافيك.. تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم
    تشكيلة أغلى اللاعبين حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك