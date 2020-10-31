السابع بين فكي الوباء... لاعب بـ "النصر" السعودي يعلن إصابته بكورونا

أعلن لاعب آخر بفريق النصر السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، ليصبح بذلك السابع بقائمة المصابين بالوباء في الفريق.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن عبد الفتاح عسيري، أعلن إصابته بالوباء قبل يوم واحد من مباراة الفريق المنتظرة أمام نادي الشباب.

وكتب عسيري عبر حسابه بتطبيق "سناب شات" في رسالته للجماهير: "الحمد لله دائماً وأبداً تأكدت إصابتي بفيروس كورونا، أسأل الله أن يشفني ويشفي جميع المصابين يا رب"، وفق المصدر ذاته.

ويستعد النصر لمواجهة الشباب يوم غد الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجولة الثالثة "رئاسة العشرين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن لاعب النصر خالد الغنام، إصابته بالفيروس.

وضرب فيروس كورونا لاعبي نادي النصر، إذ أعلن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أمس الجمعة إصابته بالفيروس، وسبق أن أُعلن عن إصابة وليد عبدالله وعبدالعزيز الدوسري ويحيى الشهري ثلاثي النصر بفيروس كورونا.

وبإصابة خالد الغنام وعيسري يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي النصر إلى 6 حالات، وذلك بخلاف إصابة عايض القحطاني مدير الكرة في النادي بالوباء.