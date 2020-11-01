تحذير من السعودية لمواطنيها في كاليفورنيا

أصدرت المملكة العربية السعودية تحذيرا إلى مواطنيها المقيمين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بشأن اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت هناك.

وغردت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نظرا لاتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا منذ يوم أمس، فإن القنصلية العامة في لوس أنجلوس تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة واتباع تعليمات السلطات المحلية".

نظرًا لاتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا منذ يوم أمس ، فإن القنصلية العامة في لوس أنجلوس تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة واتباع تعليمات السلطات المحلية .



حفظ الله الجميع من أي سوء . — SAUDI Consulate LA (@KSAconsulateLA) October 28, 2020

​وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمرت الأسبوع الماضي بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الحرائق المنتشرة في غابات الولاية.

وأفاد رجال الإطفاء في كاليفورنيا أن مساحة الحرائق كانت ضعف الرقم القياسي لعام 2018، تم حرق ما يزيد عن 700 ألف هكتار من الغابات في كاليفورنيا. وتحدثت وكالة "أسوشيتيد برس" عن الإخلاء الجديد للمناطق المحيطة بالغابات، مشيرة إلا أنه غالبا ما يتسبب المناخ الجاف في كاليفورنيا في حرائق الغابات، خاصة في فصل الخريف.

وفي حين قالت فرق الإطفاء إن: "الحريق التهم ثلاثة آلاف هكتار في غضون بضع ساعات، أفادت وسائل إعلام محلية أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا بحروق أثناء محاولتهما إخماد النيران ونقلا إلى المستشفى وحالتهما خطرة لأن الحروق تغطي نصف جسديهما".

ولم تكتف الرياح العاتية التي هبت على المنطقة ووصلت سرعتها إلى 100 كلم/ساعة بتأجيج النيران وتمدد الحريق بسرعة كبيرة، بل إنها منعت طائرات الإطفاء من التحليق والمساعدة في إخماد النيران.