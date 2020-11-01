فوز "القائمة الوطنية" بمقاعد المرحلة الأولى في انتخابات البرلمان المصري

أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، اليوم الأحد، فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بكافة مقاعد المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب التي انطلقت الشهر الماضي.

وبينت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أن "نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات بلغت 28.6% بمشاركة 9.7 مليون ناخب"، مؤكدة أنها "جرت في جو تنافسي وبأعلى درجات الشفافية"، وذلك حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، خلال كلمته بالمؤتمر، إن "الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف، وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة".

كما أكد المستشار لاشين، أن "الانتخابات شهدت تعاونا بين كافة مؤسسات الدولة، ويأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، فضلا عن إجراء الانتخابات بالخارج، وتم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائي كامل وبحضور ممثلين عن المرشحين وتحت متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 أكتوبر/ تشرين الأول في الخارج، ويومي 24 و25 في الداخل.