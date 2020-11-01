مصر والسودان يتفقان على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية

اتفقت القاهرة والخرطوم، اليوم الأحد، على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، وتطوير العلاقات العسكرية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، في الخرطوم اليوم الأحد، "خلال الفترة المقبلة ستشهد العلاقات العسكرية بين البلدين طفرة نوعية".

ومن جانبه قال الفريق أول الحسين :"جرى خلال الزيارة التطرق إلى كل المطلوب من أجل تطوير العلاقة المتجذرة بين السودان ومصر"، مشيرا إلى مناقشة "كل محاور التعاون العسكري وتطوير العلاقة بين القوات المسلحة في مصر والسودان".

وتابع الحسين: "توصلنا لنتائج مذهلة من زيارة الوفد المصري ستخلق توافق وتنسيق كامل بين قوات البلدين".

كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قد وصل إلى الخرطوم أمس على رأس وفد عسكري رفيع يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية، في زيارة للسودان تستغرق يومين.

تأتي الزيارة في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، ما يعني السماح للخرطوم بالاندماج بشكل أكبر مع المجتمع الدولي والدول الجارة في إفريقيا.

وبالتزامن مع المباحثات العسكرية المصرية السودانية، بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، زيارة إلى إثيوبيا على رأس وفد سوداني رفيع المستوى.

كان البرهان قد قام بزيارة إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، على رأس وفد يضم وزير الخارجية المكلف ومديري الاستخبارات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية.

ومن المقرر أيضا استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي التي ظلت متعثرة منذ أغسطس/ آب الماضي جراء عدم توصل الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا لاتفاق وملزم حول نقاط الاختلاف.

وأشار بيان صادر عن وزارة الري والمياه السودانية إلى أن المفاوضات التي تبدأ اليوم الأحد، ستتركز على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وفق جدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة.