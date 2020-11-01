السعودية تعلن ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية في الوضع الصحي الوقائي من الجائحة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن رصد الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا بالمملكة.

وجاء في بيان الداخلية: "رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا بالمملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

#عاجل#وزارة_الداخلية: رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة #كورونا بالمملكة؛ مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.#نعود_بحذر#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 1, 2020

​وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في وقت سابق، إن أزمة كورونا المستجد أكدت أهمية المنتج المحلي، واعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد.

وأشار الوزير، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن "تأثير الجائحة على دول العالم كان على مختلف المستويات وبأشكال متعددة، ومن ضمنها انخفاض الطلب على منتجات متعددة، ما يسبب رکوداً في نمو الناتج المحلي".

وأشار وزير الصناعة إلى أنه "يتم العمل في منظومة الصناعة على العديد من المبادرات لتجاوز تأثيرات الجائحة في القطاع الصناعي، ومن ذلك الدعم المالي لرأس المال العامل للمصانع في القطاعات ذات العلاقة بالجائحة، وتحمل المقابل المالي على جميع المصانع المحلية، وغيرها مما يسرع للمصانع العودة إلى أعلى مستويات الإنتاج".