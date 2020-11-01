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    صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018

    اعتقالات واسعة عقب تصفية قياديين بارزين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    شن مسلحون موالون للجيش الأمريكي حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من المواطنين السوريين في بلدة مركدة أقصى الجنوب من محافظة الحسكة، وذلك بعد ساعات من مقتل أبرز قيادي لها في المنطقة، في حين نجا قيادي بارز آخر من محاولة اغتيال، ونجحت عملية ثالثة بتصفية قيادي محلي في ميلشيا تتبع مباشرة للجيش الأمريكي، في مدينة الشدادي بريف المحافظة الجنوبي.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وبدعم من دورياته، نفذوا، اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمة واسعة لمنازل أبناء العشائر العربية في بلدة مركدة في أقصى الريف الجنوبي من محافظة الحسكة، بعد ساعات من عملية تصفية أبرز قيادي عسكري للتنظيم في البلدة نفذها مجهولين.

    وضمن عمليات الاستهداف المباشرة والمستمرة لمسلحي تنظيم "قسد" والمتعاونين الآخرين مع الجيش الأمريكي، تمكن ملثمون مجهولون من قتل المدعو (رضوان أمين) الملقب "هفال رياض"، أحد قيادات ما يسمى "مجلس الشدادي العسكري" التابع للجيش الأمريكي، بإطلاق الرصاص عليه في سوق البلدة ظهر يوم السبت ما أدى لمقتله على الفور.

    الإيزيديون في العراق يحتفلون بعيد رأس السنة الإيزيدية في معبد لالش بالقرب من دهوك (430 كلم شمال غرب بغداد)، العراق 18 أبريل/ نيسان 2017
    © AFP 2020 / Christophe Simon
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    وأوضح المراسل بأن "شقيق القيادي وقائد ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" المدعوم من الجيش الأمريكي المدعو (أحمد الخبيل) والملقب "أبو خولة"، وهو الأخر قيادي أيضاً في تنظيم "قسد"، نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة في سيارة عسكرية في حي النشوة فيلات في مدينة الحسكة مساء أمس السبت.

    وتتبع بلدة مركدة لمنطقة الشدادي في محافظة الحسكة، قرب الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور وتبعد مسافة 105 كم عن مدينة الحسكة، وتعد غالبية سكان البلدة من قبائل (العقيدات والجبور وعشيرة المشاهدة الحسينية).

    وكان تنظيم "قسد" قد سيطر على بلدة مركدة وقراها المحيطية أوائل شهر أكتوب/تشرين الأول من عام 2017.

    وعلى التوازي، أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن مجهولين استهدفوا سيارة تابعة لتنظيم "قسد"  بعبوة ناسفة على طريق حقل العمر النفطي شرقي دير الزور والذي تتخذه قوات الجيش الأمريكي قاعدة غير شرعية لها ،ليل السبت – الأحد ، ما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف التنظيم، في حين  قتل أحد مسلحي التنظيم برصاص مجهولين في بلدة الجرذي في نفس الريف.

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    © Sputnik . Attia Al-Attia
    احتجاجات تلاميذ المدارس وكوادرها التعليمية وأهالي الطلاب في محافظة الحسكة ضد ممارسات الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، سوريا 22 أكتوبر 2020

    وفي أقصى ريف دير الزور الشرقي أكدت مصادر أخرى أن "مسلحين اثنين من "قسد" تم قتلهما جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تتحرك في محيط بلدة السوسة بمنطقة البوكمال، وقتل مسلحان آخران أمس السبت جراء استهداف مجهولين ببنادق حربية حاجزا لـ"قسد" في بلدة مركدة جنوب الحسكة ونقطة في مدينة هجين شرق دير الزور".

    تأتي هذه العمليات العسكرية والاستهدافات، وسط تنامي الرفض الشعبي للوجود الأمريكي وتنظيم "قسد"، بالتزامن مع تواصل الهجمات التي ينفذها مجهولون ضد المسلحين والمتعاونين الموالين للجيش الأمريكي في مناطق الشرق السوري، حيث قتل العشرات منهم خلال الفترة الماضية في ريفي الحسكة ودير الزور والرقة.

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