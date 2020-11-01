مجلس النواب المصري يوافق على تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. تحتسب المدة اعتبارا من صباح الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حسبما أفاد موقع "مصراوي" الإخباري.

ووجه مدبولي التهنئة للمجلس بمناسبة المولد النبوي الشريف وبالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، كما تقدم رئيس الوزراء في كلمته بالتهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المشكل حديثا والذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان.

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وذلك بعدما انتهت يوم الأحد الماضي الـ3 أشهر التي وافق البرلمان المصري بتاريخ الاثنين 20 يوليو/ تموز، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 يوليو/ تموز.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

وفرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل/نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.