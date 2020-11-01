الأردن... حظر تجول شامل فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية

أعلن مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، فرض حظر تجول شامل بسبب جائحة "كوفيد-19"، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى السادسة من صباح السبت الرابع عشر من نفس الشهر.