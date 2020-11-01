حقيقة زيارة الرئيس التونسي إلى فرنسا

تواترت الأنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية حول زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى فرنسا، عقب الحادث الإرهابي الأخير في مدينة نيس.

ونشر رياض جعيدان النائب السابق عن حركة صوت التونسيين بالخارج المقيم بفرنسا تدوينة على فيسبوك أكد فيها زيارة سعيد إلى فرنسا.

وتحدث جعيدان بتفاصيل دقيقة عن فحوى الزيارة وبرنامج لقاءات ادعى أن سعيد يقوم بها.

إلا أن جعيدان تراجع لاحقا عن تدوينته، إثر موجة انتقادات طالته على صفحته، مؤكدا أنما ورد عنه لم يكن سوى أمنية من أمنيات التونسيين بالخارج وهي من وحي خياله.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نفت مصادر مطلعة من رئاسة الجمهورية ما تداولته وسائل إعلامية حول زيارة غير معلنة يؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، بحسب موقع "تونس 24".

وأمس السبت أجرى الرئيس التونسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تطرقا إلى مسألة الهجرة غير القانونية.

ويأتي تناول هذا الملف بين البلدين بعد أن تبين أن منفذ اعتداء نيس الدامي تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية.

والخميس الماضي قُتل في اعتداء بكنيسة في مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا رجل وامرأة بطعنات وجهها إليهما ابراهيم العيساوي، وتوفيت لاحقا امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها.