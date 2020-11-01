ارتفاع نسب الانتحار في العراق بالتزامن مع انطلاق الحرب ضد الإرهاب

قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إن نسب الانتحار ارتفعت في البلاد، بعد شن الحرب ضد الإرهاب في عامي 2018 و2019، مشيرة إلى أن 50% من الأشخاص المقبوض عليهم يتعاطون مخدرات.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء، سعد معن، في تصريح تلفزيونية نقلتها شبكة "السومرية نيوز"، إن "التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588"، مبينا أن "نسب الانتحار ارتفعت بعد الحرب ضد الإرهاب في هذين العامين".

وفي سياق آخر تحدث معن عن تعاطي المخدرات في العراق، وأوضح أن

50% من الأشخاص المقبوض عليهم يتعاطون مخدرات، وأن الكرستال والكبتاكون تعتبر من أكثر أنواع المخدرات خطرا.

وأضاف أن "العراق بلد متعاطي وليس منتجا وتصلنا (المخدرات) من مختلف الدول"، موضحا أن مجموع المتهمين بقضايا المخدرات 2936 منذ بداية هذا العام وحتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول.