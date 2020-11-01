العراق يتفاوض مع دولة أوروبية لتزويده أجهزة مكافحة المتفجرات

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الأحد، عن مدير عام المديرية اللواء الحقوقي صباح حسن الشبلي قوله إن: "المباحثات شملت تزويد المديرية بأجهزة روبوت لمكافحة المتفجرات بأحدث ما موجود منها في دول العالم المتقدمة"، مشيرا إلى أنها تساهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

واعتبر الشبلي مديريته التي تأسست في عام 2005 والتابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مفصلا مهما بالوزارة، حيث تأسست بشكل بسيط لتتوسع بعد ذلك، بحسب الصحيفة التي لم تذكر اسم الدولة التي يتفاوض معها الشبلي.

وبين أن المديرية تم تفعيلها بعد احتلال عصابات تنظيم الدولة "داعش" الإجرامية لعدد من المحافظات قبل أعوام، أسوة ببقية المفاصل الأمنية الأخرى.

وأوضح الشبلي، أن محور عمل المديرية في محاربة الإرهاب تركز في تفكيك العجلات المفخخة والدور والأجسام الغريبة إضافة إلى العبوات الناسفة.

وقال إن المديرية قدمت شهداء وجرحى في تلك المعارك، ليتطور دورها الفاعل في خدمة المجتمع وحماية المواطن في بغداد والمحافظات بعد افتتاح دوائر تابعة لها في محافظات البلاد كافة.